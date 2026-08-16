قیمت امروز SUKU

قیمت لحظه‌ ای SUKU (SUKU) در حال حاضر برابر با $ 0.00399075 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUKU به USD برابر با $ 0.00399075 برای هر SUKU می‌ باشد.

توکن SUKU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,650,208 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 664.09M SUKU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUKU در بازه‌ ای بین $ 0.0039409 (حداقل) و $ 0.00403618 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.51 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00381897 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUKU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +0.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.01K رسیده است.

اطلاعات بازار SUKU (SUKU)

ارزش بازار $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M حجم (24 ساعته) $ 19.01K$ 19.01K $ 19.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.99M$ 5.99M $ 5.99M سرمایه در گردش 664.09M 664.09M 664.09M عرضه کل 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی SUKU برابر است با $ 2.65M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.01K. عرضه در گردش SUKU برابر است با 664.09M، و عرضه کل آن 1500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.99M است.