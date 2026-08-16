قیمت امروز Stray Dog

قیمت لحظه‌ ای Stray Dog (STRAYDOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRAYDOG به USD برابر با $ 0 برای هر STRAYDOG می‌ باشد.

توکن Stray Dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 50,632 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 690.00M STRAYDOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRAYDOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00812607 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRAYDOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Stray Dog (STRAYDOG)

ارزش بازار $ 50.63K$ 50.63K $ 50.63K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.63K$ 50.63K $ 50.63K سرمایه در گردش 690.00M 690.00M 690.00M عرضه کل 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Stray Dog برابر است با $ 50.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STRAYDOG برابر است با 690.00M، و عرضه کل آن 690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.63K است.