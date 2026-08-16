قیمت امروز STFX

قیمت لحظه‌ ای STFX (STFX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STFX به USD برابر با $ 0 برای هر STFX می‌ باشد.

توکن STFX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,368 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 650.00M STFX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STFX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.088764 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STFX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -11.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار STFX (STFX)

ارزش بازار $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K سرمایه در گردش 650.00M 650.00M 650.00M عرضه کل 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309 889,353,714.0755309

ارزش بازار فعلی STFX برابر است با $ 30.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STFX برابر است با 650.00M، و عرضه کل آن 889353714.0755309 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.55K است.