قیمت امروز STAK

قیمت لحظه‌ ای STAK (STAK) در حال حاضر برابر با $ 0.914455 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STAK به USD برابر با $ 0.914455 برای هر STAK می‌ باشد.

توکن STAK در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 244,759 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 254.11K STAK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STAK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.012 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STAK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 261.28 رسیده است.

اطلاعات بازار STAK (STAK)

ارزش بازار $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K حجم (24 ساعته) $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K سرمایه در گردش 254.11K 254.11K 254.11K عرضه کل 254,112.3952767992 254,112.3952767992 254,112.3952767992

ارزش بازار فعلی STAK برابر است با $ 244.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 261.28. عرضه در گردش STAK برابر است با 254.11K، و عرضه کل آن 254112.3952767992 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 244.76K است.