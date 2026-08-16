قیمت امروز SPL VPN

قیمت لحظه‌ ای SPL VPN (SPL) در حال حاضر برابر با $ 0.00112923 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPL به USD برابر با $ 0.00112923 برای هر SPL می‌ باشد.

توکن SPL VPN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,714 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M SPL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01756179 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 338.77 رسیده است.

اطلاعات بازار SPL VPN (SPL)

ارزش بازار $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K حجم (24 ساعته) $ 338.77$ 338.77 $ 338.77 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی SPL VPN برابر است با $ 23.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 338.77. عرضه در گردش SPL برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.71K است.