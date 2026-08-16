قیمت امروز SPCX

قیمت لحظه‌ ای SPCX (SPCX) در حال حاضر برابر با $ 0.00335762 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPCX به USD برابر با $ 0.00335762 برای هر SPCX می‌ باشد.

توکن SPCX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,898.67 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.44M SPCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPCX در بازه‌ ای بین $ 0.00341168 (حداقل) و $ 0.00393874 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.274298 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00335535 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPCX طی یک ساعت گذشته به میزان -1.62% و در هفت روز اخیر به میزان -86.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 653.48 رسیده است.

اطلاعات بازار SPCX (SPCX)

ارزش بازار $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K حجم (24 ساعته) $ 653.48$ 653.48 $ 653.48 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.97K$ 41.97K $ 41.97K سرمایه در گردش 4.44M 4.44M 4.44M عرضه کل 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

ارزش بازار فعلی SPCX برابر است با $ 14.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 653.48. عرضه در گردش SPCX برابر است با 4.44M، و عرضه کل آن 12500000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.97K است.