قیمت امروز skrimp

قیمت لحظه‌ ای skrimp (SKRMP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SKRMP به USD برابر با $ 0 برای هر SKRMP می‌ باشد.

توکن skrimp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,382 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.50M SKRMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SKRMP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SKRMP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -28.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار skrimp (SKRMP)

ارزش بازار $ 53.38K$ 53.38K $ 53.38K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 53.38K$ 53.38K $ 53.38K سرمایه در گردش 999.50M 999.50M 999.50M عرضه کل 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013 999,499,999.9900013

ارزش بازار فعلی skrimp برابر است با $ 53.38K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SKRMP برابر است با 999.50M، و عرضه کل آن 999499999.9900013 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 53.38K است.