قیمت امروز SINBAD CREW BASE

قیمت لحظه‌ ای SINBAD CREW BASE (SCB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCB به USD برابر با $ 0 برای هر SCB می‌ باشد.

توکن SINBAD CREW BASE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,839 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SCB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +1.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SINBAD CREW BASE (SCB)

ارزش بازار $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.84K$ 73.84K $ 73.84K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SINBAD CREW BASE برابر است با $ 73.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCB برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.84K است.