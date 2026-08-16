قیمت امروز shramp

قیمت لحظه‌ ای shramp (SHRAMP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHRAMP به USD برابر با $ 0 برای هر SHRAMP می‌ باشد.

توکن shramp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 39,297 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SHRAMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHRAMP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHRAMP طی یک ساعت گذشته به میزان -2.80% و در هفت روز اخیر به میزان -5.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار shramp (SHRAMP)

ارزش بازار $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی shramp برابر است با $ 39.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHRAMP برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 39.30K است.