قیمت امروز Shape

قیمت لحظه‌ ای Shape (SHAPE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHAPE به USD برابر با $ 0 برای هر SHAPE می‌ باشد.

توکن Shape در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 238,016 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 602.11M SHAPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHAPE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00148011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHAPE طی یک ساعت گذشته به میزان -4.81% و در هفت روز اخیر به میزان -23.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.37K رسیده است.

اطلاعات بازار Shape (SHAPE)

ارزش بازار $ 238.02K$ 238.02K $ 238.02K حجم (24 ساعته) $ 12.37K$ 12.37K $ 12.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.95M$ 3.95M $ 3.95M سرمایه در گردش 602.11M 602.11M 602.11M عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Shape برابر است با $ 238.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.37K. عرضه در گردش SHAPE برابر است با 602.11M، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.95M است.