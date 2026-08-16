قیمت امروز Serum

قیمت لحظه‌ ای Serum (SRM) در حال حاضر برابر با $ 0.00830916 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SRM به USD برابر با $ 0.00830916 برای هر SRM می‌ باشد.

توکن Serum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,097,299 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 372.78M SRM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SRM در بازه‌ ای بین $ 0.00818716 (حداقل) و $ 0.00860255 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 13.78 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SRM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +16.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.62K رسیده است.

اطلاعات بازار Serum (SRM)

ارزش بازار $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M حجم (24 ساعته) $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.02M$ 83.02M $ 83.02M سرمایه در گردش 372.78M 372.78M 372.78M عرضه کل 9,992,470,459.137384 9,992,470,459.137384 9,992,470,459.137384

ارزش بازار فعلی Serum برابر است با $ 3.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.62K. عرضه در گردش SRM برابر است با 372.78M، و عرضه کل آن 9992470459.137384 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.02M است.