قیمت امروز Ryotaro

قیمت لحظه‌ ای Ryotaro (TARO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TARO به USD برابر با $ 0 برای هر TARO می‌ باشد.

توکن Ryotaro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,216 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.94M TARO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TARO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00143188 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TARO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -3.45% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ryotaro (TARO)

ارزش بازار $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K سرمایه در گردش 999.94M 999.94M 999.94M عرضه کل 999,935,637.3831049 999,935,637.3831049 999,935,637.3831049

ارزش بازار فعلی Ryotaro برابر است با $ 45.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TARO برابر است با 999.94M، و عرضه کل آن 999935637.3831049 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.22K است.