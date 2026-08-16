قیمت امروز rwog

قیمت لحظه‌ ای rwog (RWOG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RWOG به USD برابر با $ 0 برای هر RWOG می‌ باشد.

توکن rwog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,681 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RWOG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RWOG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RWOG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +26.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار rwog (RWOG)

ارزش بازار $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی rwog برابر است با $ 20.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RWOG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.68K است.