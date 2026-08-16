قیمت امروز Ruby Coin

قیمت لحظه‌ ای Ruby Coin (RUBY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RUBY به USD برابر با $ 0 برای هر RUBY می‌ باشد.

توکن Ruby Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 106,225 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 271.82M RUBY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RUBY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.134926 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RUBY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +11.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.19 رسیده است.

اطلاعات بازار Ruby Coin (RUBY)

ارزش بازار $ 106.23K$ 106.23K $ 106.23K حجم (24 ساعته) $ 27.19$ 27.19 $ 27.19 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 106.23K$ 106.23K $ 106.23K سرمایه در گردش 271.82M 271.82M 271.82M عرضه کل 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

ارزش بازار فعلی Ruby Coin برابر است با $ 106.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.19. عرضه در گردش RUBY برابر است با 271.82M، و عرضه کل آن 271822356.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 106.23K است.