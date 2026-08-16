قیمت امروز Rigby

قیمت لحظه‌ ای Rigby (RIGBY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 26.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIGBY به USD برابر با $ 0 برای هر RIGBY می‌ باشد.

توکن Rigby در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,768.87 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.78M RIGBY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIGBY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIGBY طی یک ساعت گذشته به میزان -1.31% و در هفت روز اخیر به میزان -43.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Rigby (RIGBY)

ارزش بازار $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K سرمایه در گردش 999.78M 999.78M 999.78M عرضه کل 999,783,382.340537 999,783,382.340537 999,783,382.340537

ارزش بازار فعلی Rigby برابر است با $ 15.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RIGBY برابر است با 999.78M، و عرضه کل آن 999783382.340537 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.77K است.