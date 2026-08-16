قیمت امروز RIBBIT

قیمت لحظه‌ ای RIBBIT (RIBBIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIBBIT به USD برابر با $ 0 برای هر RIBBIT می‌ باشد.

توکن RIBBIT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 102,358 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B RIBBIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIBBIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIBBIT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -56.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 880.63 رسیده است.

اطلاعات بازار RIBBIT (RIBBIT)

ارزش بازار $ 102.36K$ 102.36K $ 102.36K حجم (24 ساعته) $ 880.63$ 880.63 $ 880.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 102.36K$ 102.36K $ 102.36K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RIBBIT برابر است با $ 102.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 880.63. عرضه در گردش RIBBIT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 102.36K است.