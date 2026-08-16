قیمت امروز RETURN TO MEMES

قیمت لحظه‌ ای RETURN TO MEMES (RTM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RTM به USD برابر با $ 0 برای هر RTM می‌ باشد.

توکن RETURN TO MEMES در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 266,836 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 898.67M RTM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RTM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00481874 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RTM طی یک ساعت گذشته به میزان -3.66% و در هفت روز اخیر به میزان +47.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.76K رسیده است.

اطلاعات بازار RETURN TO MEMES (RTM)

ارزش بازار $ 266.84K$ 266.84K $ 266.84K حجم (24 ساعته) $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 269.03K$ 269.03K $ 269.03K سرمایه در گردش 898.67M 898.67M 898.67M عرضه کل 939,127,749.297651 939,127,749.297651 939,127,749.297651

ارزش بازار فعلی RETURN TO MEMES برابر است با $ 266.84K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.76K. عرضه در گردش RTM برابر است با 898.67M، و عرضه کل آن 939127749.297651 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 269.03K است.