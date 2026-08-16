قیمت امروز REST

قیمت لحظه‌ ای REST (REST) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 55.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REST به USD برابر با $ 0 برای هر REST می‌ باشد.

توکن REST در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 379,851 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 499.89M REST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REST در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00138304 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REST طی یک ساعت گذشته به میزان +2.71% و در هفت روز اخیر به میزان +105.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.02K رسیده است.

اطلاعات بازار REST (REST)

ارزش بازار $ 379.85K$ 379.85K $ 379.85K حجم (24 ساعته) $ 11.02K$ 11.02K $ 11.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 379.85K$ 379.85K $ 379.85K سرمایه در گردش 499.89M 499.89M 499.89M عرضه کل 499,886,212.866924 499,886,212.866924 499,886,212.866924

ارزش بازار فعلی REST برابر است با $ 379.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.02K. عرضه در گردش REST برابر است با 499.89M، و عرضه کل آن 499886212.866924 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 379.85K است.