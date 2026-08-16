قیمت امروز Ramses

قیمت لحظه‌ ای Ramses (RAM) در حال حاضر برابر با $ 0,01433187 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20,31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAM به USD برابر با $ 0,01433187 برای هر RAM می‌ باشد.

توکن Ramses در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 720 239 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50,25M RAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAM در بازه‌ ای بین $ 0,01188022 (حداقل) و $ 0,01433169 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,04126834 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,00764825 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAM طی یک ساعت گذشته به میزان +6,37% و در هفت روز اخیر به میزان +12,59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22,62K رسیده است.

اطلاعات بازار Ramses (RAM)

ارزش بازار $ 720,24K$ 720,24K $ 720,24K حجم (24 ساعته) $ 22,62K$ 22,62K $ 22,62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3,37M$ 3,37M $ 3,37M سرمایه در گردش 50,25M 50,25M 50,25M عرضه کل 235 178 741,5209337 235 178 741,5209337 235 178 741,5209337

ارزش بازار فعلی Ramses برابر است با $ 720,24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22,62K. عرضه در گردش RAM برابر است با 50,25M، و عرضه کل آن 235178741.5209337 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3,37M است.