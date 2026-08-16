قیمت امروز RAKO

قیمت لحظه‌ ای RAKO (RAKO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAKO به USD برابر با $ 0 برای هر RAKO می‌ باشد.

توکن RAKO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,431 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 978.04M RAKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAKO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAKO طی یک ساعت گذشته به میزان -8.28% و در هفت روز اخیر به میزان -90.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RAKO (RAKO)

ارزش بازار $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.43K$ 25.43K $ 25.43K سرمایه در گردش 978.04M 978.04M 978.04M عرضه کل 978,043,667.0 978,043,667.0 978,043,667.0

ارزش بازار فعلی RAKO برابر است با $ 25.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RAKO برابر است با 978.04M، و عرضه کل آن 978043667.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.43K است.