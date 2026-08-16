قیمت امروز Rage Protocol

قیمت لحظه‌ ای Rage Protocol (RAGE) در حال حاضر برابر با $ 5.45 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAGE به USD برابر با $ 5.45 برای هر RAGE می‌ باشد.

توکن Rage Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 393,946 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 72.30K RAGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAGE در بازه‌ ای بین $ 5.45 (حداقل) و $ 5.45 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.65 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 5.0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +2.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 87.50 رسیده است.

اطلاعات بازار Rage Protocol (RAGE)

ارزش بازار $ 393.95K$ 393.95K $ 393.95K حجم (24 ساعته) $ 87.50$ 87.50 $ 87.50 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 393.95K$ 393.95K $ 393.95K سرمایه در گردش 72.30K 72.30K 72.30K عرضه کل 72,304.38997409516 72,304.38997409516 72,304.38997409516

ارزش بازار فعلی Rage Protocol برابر است با $ 393.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 87.50. عرضه در گردش RAGE برابر است با 72.30K، و عرضه کل آن 72304.38997409516 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 393.95K است.