قیمت امروز Quill

قیمت لحظه‌ ای Quill (QUILL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2,07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QUILL به USD برابر با $ 0 برای هر QUILL می‌ باشد.

توکن Quill در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81.660 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B QUILL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QUILL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00163528 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QUILL طی یک ساعت گذشته به میزان +%0,22 و در هفت روز اخیر به میزان -%4,31 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Quill (QUILL)

ارزش بازار $ 81,66K$ 81,66K $ 81,66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81,66K$ 81,66K $ 81,66K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی Quill برابر است با $ 81,66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QUILL برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81,66K است.