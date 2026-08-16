قیمت امروز Prize Protocol

قیمت لحظه‌ ای Prize Protocol (PRIZE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRIZE به USD برابر با $ 0 برای هر PRIZE می‌ باشد.

توکن Prize Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 44,458,282 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.58B PRIZE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRIZE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRIZE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +2.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Prize Protocol (PRIZE)

ارزش بازار $ 44.46M$ 44.46M $ 44.46M حجم (24 ساعته) $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.91M$ 87.91M $ 87.91M سرمایه در گردش 50.58B 50.58B 50.58B عرضه کل 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004 99,999,997,830.79004

ارزش بازار فعلی Prize Protocol برابر است با $ 44.46M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.53K. عرضه در گردش PRIZE برابر است با 50.58B، و عرضه کل آن 99999997830.79004 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.91M است.