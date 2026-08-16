قیمت امروز Primis Protocol

قیمت لحظه‌ ای Primis Protocol (PRIMIS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRIMIS به USD برابر با $ 0 برای هر PRIMIS می‌ باشد.

توکن Primis Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 121,399 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M PRIMIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRIMIS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00307941 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRIMIS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -12.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.79K رسیده است.

اطلاعات بازار Primis Protocol (PRIMIS)

ارزش بازار $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K حجم (24 ساعته) $ 1.79K$ 1.79K $ 1.79K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 121.40K$ 121.40K $ 121.40K سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095

ارزش بازار فعلی Primis Protocol برابر است با $ 121.40K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.79K. عرضه در گردش PRIMIS برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999979619.8439095 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 121.40K است.