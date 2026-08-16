قیمت امروز PredicTools

قیمت لحظه‌ ای PredicTools (PREDIC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PREDIC به USD برابر با $ 0 برای هر PREDIC می‌ باشد.

توکن PredicTools در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,898.99 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.59M PREDIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PREDIC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00591955 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PREDIC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PredicTools (PREDIC)

ارزش بازار $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K سرمایه در گردش 999.59M 999.59M 999.59M عرضه کل 999,585,934.485365 999,585,934.485365 999,585,934.485365

ارزش بازار فعلی PredicTools برابر است با $ 10.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PREDIC برابر است با 999.59M، و عرضه کل آن 999585934.485365 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.90K است.