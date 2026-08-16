قیمت امروز Piper

قیمت لحظه‌ ای Piper (PIPER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 62.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIPER به USD برابر با $ 0 برای هر PIPER می‌ باشد.

توکن Piper در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,755 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.59M PIPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIPER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIPER طی یک ساعت گذشته به میزان +4.29% و در هفت روز اخیر به میزان -41.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Piper (PIPER)

ارزش بازار $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.76K$ 29.76K $ 29.76K سرمایه در گردش 988.59M 988.59M 988.59M عرضه کل 988,591,286.132772 988,591,286.132772 988,591,286.132772

ارزش بازار فعلی Piper برابر است با $ 29.76K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIPER برابر است با 988.59M، و عرضه کل آن 988591286.132772 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.76K است.