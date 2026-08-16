قیمت امروز Outlanders

قیمت لحظه‌ ای Outlanders (LAND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LAND به USD برابر با $ 0 برای هر LAND می‌ باشد.

توکن Outlanders در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,219.01 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.16B LAND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LAND در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01794309 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LAND طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Outlanders (LAND)

ارزش بازار $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.06K$ 27.06K $ 27.06K سرمایه در گردش 1.16B 1.16B 1.16B عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Outlanders برابر است با $ 17.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LAND برابر است با 1.16B، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.06K است.