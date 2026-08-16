قیمت امروز oooo

قیمت لحظه‌ ای oooo (OOOO) در حال حاضر برابر با $ 0.00699463 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OOOO به USD برابر با $ 0.00699463 برای هر OOOO می‌ باشد.

توکن oooo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,514,726 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 216.56M OOOO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OOOO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.053961 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OOOO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 10.71 رسیده است.

اطلاعات بازار oooo (OOOO)

ارزش بازار $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M حجم (24 ساعته) $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M سرمایه در گردش 216.56M 216.56M 216.56M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی oooo برابر است با $ 1.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 10.71. عرضه در گردش OOOO برابر است با 216.56M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.99M است.