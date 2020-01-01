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برترین توکن‌ های قصد بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش قصد را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1361
-3.98%
+35.10%
+28.65%
$ 79.56M
$ 2.43M
2
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01504
-0.66%
-0.66%
+5.62%
$ 28.93M
$ 3.59M
3
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.0407822
-0.66%
-0.00%
-0.47%
$ 28.77M
$ 680.76K
4
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010306
-1.00%
-5.70%
-50.03%
$ 25.69M
$ 8.12M
5
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10515
+0.30%
-0.06%
-2.24%
$ 23.65M
$ 1.07M
6
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.035
0.00%
-11.84%
+5.11%
$ 5.78M
$ 156.25K
7
oooo
oooo
OOOO
$ 0.00699463
0.00%
--
0.00%
$ 1.51M
$ 10.71
8
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.36
0.00%
--
-1.18%
$ 1.01M
$ 51.83
9
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00094666
-0.50%
+0.02%
-4.03%
$ 918.93K
$ 11.22
10
Velora
Velora
VLR
$ 0.00043241
+0.06%
+0.02%
+52.13%
$ 722.40K
$ 745.69
11
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.236E-5
-0.30%
+0.20%
-8.85%
$ 55.90K
--
13
Enso
Enso
ENSO
$ 0.8506
+0.63%
+18.63%
-12.16%
--
$ 145.84K

سوالات متداول

توکن‌ های قصد چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های قصد به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 13 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $196.67M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن قصد چیست؟
در میان توکن‌ های دسته قصد که در MEXC رصد می‌شوند، توکن COW با ثبت تغییر قیمتی 35.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن قصد در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 13 توکن از دسته قصد را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص قصد می‌توان به COW, DBR, ACX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته قصد چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های قصد در حال حاضر حدود $196.67M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش قصد، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.