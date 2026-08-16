قیمت امروز OneCOW

قیمت لحظه‌ ای OneCOW ( 1COW) در حال حاضر برابر با $ 2,060,107 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1COW به USD برابر با $ 2,060,107 برای هر 1COW می‌ باشد.

توکن OneCOW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 894,769 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.43 1COW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1COW در بازه‌ ای بین $ 1,993,126 (حداقل) و $ 2,497,547 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2,497,547 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 412,510 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1COW طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +41.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.97K رسیده است.

اطلاعات بازار OneCOW ( 1COW)

ارزش بازار $ 894.77K$ 894.77K $ 894.77K حجم (24 ساعته) $ 2.97K$ 2.97K $ 2.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 894.77K$ 894.77K $ 894.77K سرمایه در گردش 0.43 0.43 0.43 عرضه کل 0.434331369090793 0.434331369090793 0.434331369090793

ارزش بازار فعلی OneCOW برابر است با $ 894.77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.97K. عرضه در گردش 1COW برابر است با 0.43، و عرضه کل آن 0.434331369090793 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 894.77K است.