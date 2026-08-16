قیمت امروز Nibor

قیمت لحظه‌ ای Nibor (NIBOR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NIBOR به USD برابر با $ 0 برای هر NIBOR می‌ باشد.

توکن Nibor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,586 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 913.71M NIBOR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NIBOR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NIBOR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -10.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nibor (NIBOR)

ارزش بازار $ 22.59K$ 22.59K $ 22.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K سرمایه در گردش 913.71M 913.71M 913.71M عرضه کل 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812 948,439,063.1323812

ارزش بازار فعلی Nibor برابر است با $ 22.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NIBOR برابر است با 913.71M، و عرضه کل آن 948439063.1323812 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.45K است.