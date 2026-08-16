قیمت امروز Nibiru

قیمت لحظه‌ ای Nibiru (NIBI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NIBI به USD برابر با $ 0 برای هر NIBI می‌ باشد.

توکن Nibiru در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 527,741 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.04B NIBI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NIBI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.960086 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NIBI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Nibiru (NIBI)

ارزش بازار $ 527.74K$ 527.74K $ 527.74K حجم (24 ساعته) $ 51.52K$ 51.52K $ 51.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 561.03K$ 561.03K $ 561.03K سرمایه در گردش 1.04B 1.04B 1.04B عرضه کل 1,108,201,965.493411 1,108,201,965.493411 1,108,201,965.493411

ارزش بازار فعلی Nibiru برابر است با $ 527.74K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.52K. عرضه در گردش NIBI برابر است با 1.04B، و عرضه کل آن 1108201965.493411 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 561.03K است.