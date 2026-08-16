قیمت امروز NASDANQ

قیمت لحظه‌ ای NASDANQ (NASDANQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NASDANQ به USD برابر با $ 0 برای هر NASDANQ می‌ باشد.

توکن NASDANQ در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 584,876 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B NASDANQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NASDANQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00239969 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NASDANQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.96% و در هفت روز اخیر به میزان -32.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.45K رسیده است.

اطلاعات بازار NASDANQ (NASDANQ)

ارزش بازار $ 584.88K$ 584.88K $ 584.88K حجم (24 ساعته) $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 584.88K$ 584.88K $ 584.88K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی NASDANQ برابر است با $ 584.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.45K. عرضه در گردش NASDANQ برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 584.88K است.