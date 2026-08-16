قیمت امروز Moltifi

قیمت لحظه‌ ای Moltifi (MOLTIFI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOLTIFI به USD برابر با $ 0 برای هر MOLTIFI می‌ باشد.

توکن Moltifi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 369,994 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B MOLTIFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOLTIFI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOLTIFI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.98 رسیده است.

اطلاعات بازار Moltifi (MOLTIFI)

ارزش بازار $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K حجم (24 ساعته) $ 5.98$ 5.98 $ 5.98 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 369.99K$ 369.99K $ 369.99K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Moltifi برابر است با $ 369.99K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.98. عرضه در گردش MOLTIFI برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 369.99K است.