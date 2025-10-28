Mitosis EOL BNBMIBNB چیست

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO. "Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users. Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix. Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery. Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem. With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

منبع Mitosis EOL BNB (MIBNB) وب سایت رسمی

MIBNB به ارزهای محلی

توکنومیکس Mitosis EOL BNB (MIBNB)

درک، توکنومیکس Mitosis EOL BNB (MIBNB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MIBNB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mitosis EOL BNB (MIBNB) امروز Mitosis EOL BNB (MIBNB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MIBNB به واحد USD برابر است با 1,126.66 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MIBNB نسبت به USD چقدر است؟ $ 1,126.66 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MIBNB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Mitosis EOL BNB چقدر است؟ ارزش بازار MIBNB برابر است با $ 3.41M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MIBNB چقدر است؟ عرضه در گردش MIBNB برابر است با 3.02K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MIBNB چقدر بوده است؟ MIBNB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1,341.21 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MIBNB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MIBNB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 824.92 USD رسید. حجم معاملات MIBNB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MIBNB برابر است با -- USD . آیا MIBNB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MIBNB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MIBNB مراجعه کنید.

