قیمت لحظه‌ ای Mitosis EOL BNB امروز برابر است با 1,126.66 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MIBNB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MIBNB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Mitosis EOL BNB امروز برابر است با 1,126.66 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MIBNB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MIBNB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MIBNB

اطلاعات قیمت MIBNB

وب‌سایت رسمی MIBNB

توکنومیکس MIBNB

پیش‌بینی قیمت MIBNB

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Mitosis EOL BNB

قیمت Mitosis EOL BNB (MIBNB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MIBNB به USD:

$1,126.66
$1,126.66$1,126.66
-1.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Mitosis EOL BNB (MIBNB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:08:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mitosis EOL BNB (MIBNB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1,122.83
$ 1,122.83$ 1,122.83
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1,167.85
$ 1,167.85$ 1,167.85
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1,122.83
$ 1,122.83$ 1,122.83

$ 1,167.85
$ 1,167.85$ 1,167.85

$ 1,341.21
$ 1,341.21$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92$ 824.92

-0.07%

-1.02%

+4.31%

+4.31%

قیمت لحظه‌ ای Mitosis EOL BNB (MIBNB) برابر است با $1,126.66. در 24 ساعت گذشته، MIBNB در بازه قیمتی حداقل $ 1,122.83 تا حداکثر $ 1,167.85 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MIBNB برابر با $ 1,341.21 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 824.92 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MIBNB در یک ساعت گذشته -0.07%، در 24 ساعت گذشته -1.02% و در 7 روز گذشته +4.31% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

3.02K
3.02K 3.02K

3,024.159437684772
3,024.159437684772 3,024.159437684772

ارزش بازار فعلی Mitosis EOL BNB برابر است با $ 3.41M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIBNB برابر است با 3.02K، و عرضه کل آن 3024.159437684772 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.41M است.

تاریخچه قیمت Mitosis EOL BNB (MIBNB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Mitosis EOL BNB به USD به میزان $ -11.682204138231 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mitosis EOL BNB به USD به میزان $ +185.3028968600 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mitosis EOL BNB به USD به میزان $ +337.3441992020 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mitosis EOL BNB به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -11.682204138231-1.02%
30 روز$ +185.3028968600+16.45%
60 روز$ +337.3441992020+29.94%
90 روز$ 0--

Mitosis EOL BNBMIBNB چیست

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Mitosis EOL BNB (MIBNB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Mitosis EOL BNB (USD)

ارزش Mitosis EOL BNB (MIBNB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mitosis EOL BNB (MIBNB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mitosis EOL BNB را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mitosis EOL BNB را بررسی کنید!

MIBNB به ارزهای محلی

توکنومیکس Mitosis EOL BNB (MIBNB)

درک، توکنومیکس Mitosis EOL BNB (MIBNB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MIBNB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Mitosis EOL BNB (MIBNB)

امروز Mitosis EOL BNB (MIBNB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MIBNB به واحد USD برابر است با 1,126.66 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MIBNB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MIBNB نسبت به USD برابر است با $ 1,126.66. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mitosis EOL BNB چقدر است؟
ارزش بازار MIBNB برابر است با $ 3.41M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MIBNB چقدر است؟
عرضه در گردش MIBNB برابر است با 3.02K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MIBNB چقدر بوده است؟
MIBNB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1,341.21 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MIBNB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MIBNB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 824.92 USD رسید.
حجم معاملات MIBNB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MIBNB برابر است با -- USD.
آیا MIBNB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MIBNB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MIBNB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:08:38 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mitosis EOL BNB (MIBNB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,859.44
$113,859.44$113,859.44

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.73
$4,092.73$4,092.73

-1.92%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05423
$0.05423$0.05423

-2.65%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.60
$200.60$200.60

+0.24%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1063
$4.1063$4.1063

-20.82%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.73
$4,092.73$4,092.73

-1.92%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,859.44
$113,859.44$113,859.44

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.60
$200.60$200.60

+0.24%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6261
$2.6261$2.6261

-1.32%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.27
$1,136.27$1,136.27

-0.64%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001034
$0.001034$0.001034

+72.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001508
$0.0000000000000001508$0.0000000000000001508

+1,283.48%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000327
$0.0000000000327$0.0000000000327

+220.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1634
$0.1634$0.1634

+226.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04452
$0.04452$0.04452

+122.60%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01941
$0.01941$0.01941

+94.10%