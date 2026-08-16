قیمت امروز Mind AI

قیمت لحظه‌ ای Mind AI (MA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MA به USD برابر با $ 0 برای هر MA می‌ باشد.

توکن Mind AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,830 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 105.07M MA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01730064 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.23% و در هفت روز اخیر به میزان -34.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mind AI (MA)

ارزش بازار $ 37.83K$ 37.83K $ 37.83K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.76K$ 41.76K $ 41.76K سرمایه در گردش 105.07M 105.07M 105.07M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Mind AI برابر است با $ 37.83K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MA برابر است با 105.07M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.76K است.