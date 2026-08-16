قیمت امروز Lode

قیمت لحظه‌ ای Lode (LODE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LODE به USD برابر با $ 0 برای هر LODE می‌ باشد.

توکن Lode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,237 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 44.00M LODE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LODE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0277987 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LODE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 917.72 رسیده است.

اطلاعات بازار Lode (LODE)

ارزش بازار $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K حجم (24 ساعته) $ 917.72$ 917.72 $ 917.72 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K سرمایه در گردش 44.00M 44.00M 44.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Lode برابر است با $ 34.24K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 917.72. عرضه در گردش LODE برابر است با 44.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.81K است.