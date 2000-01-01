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برترین توکن‌ های محافظت MEV بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش محافظت MEV را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103,64
+%0,03
+%0,32
-%2,73
$ 274,01M
$ 934,99
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0,1367
-%3,98
+%35,10
+%28,65
$ 79,56M
$ 2,43M
3
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0,07221
+%0,18
+%2,68
+%4,78
$ 16,64M
$ 1,25M
4
Verus
Verus
VRSC
$ 0,202715
+%3,49
+%0,00
-%16,88
$ 16,36M
$ 742,25
5
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0,006713
+%0,09
-%13,20
-%32,37
$ 5,73M
$ 7,68M
6
Shutter
Shutter
SHU
$ 0,00132075
%0,00
--
-%6,68
$ 499,93K
$ 29,94
7
Alchemist
Alchemist
MIST
$ 0,17238
%0,00
--
-%1,99
$ 461,64K
$ 355,49
8
Semantic Layer
Semantic Layer
42
$ 0,0022813
%0,00
+%0,08
-%0,29
$ 338,01K
$ 1,02K
9
Manifold Finance
Manifold Finance
FOLD
$ 0,02050689
+%0,02
-%0,09
-%23,04
$ 41,01K
$ 1,76
10
Lode
Lode
LODE
$ 0,0007781
%0,00
--
-%2,42
$ 34,24K
$ 917,72
11
Railgun
Railgun
RAIL
$ 1,3904
-%0,72
+%0,26
-%4,15
--
$ 38,51K
12
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0,04435
+%0,56
-%23,73
+%7,79
--
$ 4,77M

سوالات متداول

توکن‌ های محافظت MEV چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های محافظت MEV به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $393.67M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن محافظت MEV چیست؟
در میان توکن‌ های دسته محافظت MEV که در MEXC رصد می‌شوند، توکن COW با ثبت تغییر قیمتی 35.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن محافظت MEV در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته محافظت MEV را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص محافظت MEV می‌توان به GNO, COW, WET اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته محافظت MEV چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های محافظت MEV در حال حاضر حدود $393.67M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش محافظت MEV، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.