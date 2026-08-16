قیمت امروز Kind Cat Token

قیمت لحظه‌ ای Kind Cat Token (KIND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KIND به USD برابر با $ 0 برای هر KIND می‌ باشد.

توکن Kind Cat Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 221,597 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 932.84M KIND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KIND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00305749 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KIND طی یک ساعت گذشته به میزان -0.81% و در هفت روز اخیر به میزان +9.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Kind Cat Token (KIND)

ارزش بازار $ 221.60K$ 221.60K $ 221.60K حجم (24 ساعته) $ 1.00K$ 1.00K $ 1.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 221.60K$ 221.60K $ 221.60K سرمایه در گردش 932.84M 932.84M 932.84M عرضه کل 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

ارزش بازار فعلی Kind Cat Token برابر است با $ 221.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.00K. عرضه در گردش KIND برابر است با 932.84M، و عرضه کل آن 936457365.1872046 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 221.60K است.