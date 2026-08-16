قیمت امروز Karrat

قیمت لحظه‌ ای Karrat (KARRAT) در حال حاضر برابر با $ 0.00225788 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KARRAT به USD برابر با $ 0.00225788 برای هر KARRAT می‌ باشد.

توکن Karrat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,973,513 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 874.05M KARRAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KARRAT در بازه‌ ای بین $ 0.00220811 (حداقل) و $ 0.00234206 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.26 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00215009 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KARRAT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.06% و در هفت روز اخیر به میزان -3.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.96K رسیده است.

اطلاعات بازار Karrat (KARRAT)

ارزش بازار $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M حجم (24 ساعته) $ 37.96K$ 37.96K $ 37.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M سرمایه در گردش 874.05M 874.05M 874.05M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Karrat برابر است با $ 1.97M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.96K. عرضه در گردش KARRAT برابر است با 874.05M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.26M است.