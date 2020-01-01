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برترین توکن‌ های توکن حاکمیت بازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش توکن حاکمیت بازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8727
+0.02%
-1.62%
-3.63%
$ 151.33M
$ 64.58K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.49%
+0.08%
-6.93%
$ 123.50M
$ 881.35K
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.996
+0.10%
-4.37%
-2.51%
$ 22.00M
$ 21.32K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.00636596
-0.16%
+0.02%
-8.59%
$ 19.81M
$ 5.53M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.02003
+0.35%
-0.15%
+0.05%
$ 15.36M
$ 2.77M
6
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12473
+0.38%
-14.07%
+2.89%
$ 12.39M
$ 2.02M
7
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015825
-0.08%
-0.14%
-1.69%
$ 10.76M
$ 47.16M
8
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02444
-0.46%
+8.90%
+13.00%
$ 10.39M
$ 2.42M
9
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03142
+0.25%
-1.40%
+1.02%
$ 7.80M
$ 2.51M
10
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01276
-1.69%
+0.39%
-9.78%
$ 6.41M
$ 4.58M
11
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.01054291
-0.61%
0.00%
-2.87%
$ 5.48M
$ 492.03
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034386
+0.48%
-0.01%
-2.91%
$ 4.60M
$ 19.81K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045632
-0.04%
+0.02%
+1.46%
$ 4.56M
$ 287.58
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336504
-0.06%
0.00%
+8.81%
$ 4.47M
$ 1.70K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00914837
-0.63%
+0.00%
-5.85%
$ 2.68M
$ 4.63K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04240763
+0.01%
-0.00%
-4.38%
$ 2.24M
$ 4.72K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00226432
-0.42%
-0.05%
-10.10%
$ 1.98M
$ 35.98K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173945
-0.09%
-0.01%
-7.87%
$ 1.80M
$ 94.57
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01752604
0.00%
-0.00%
+13.16%
$ 1.64M
$ 107.51
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0087951
-2.96%
-0.12%
-2.83%
$ 1.21M
$ 50.92K
21
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10824E-7
-0.06%
+0.40%
-2.88%
$ 1.11M
--
22
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00112302
0.00%
-0.00%
-3.60%
$ 985.13K
$ 1.71K
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029792
0.00%
+0.01%
-1.90%
$ 865.10K
$ 59.04
24
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019699
-0.14%
-0.02%
+5.98%
$ 786.21K
$ 758.02
25
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.0025081
0.00%
--
-0.16%
$ 726.04K
$ 6.18
26
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7074E-8
-0.06%
+0.50%
-2.84%
$ 697.35K
--
27
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00545523
0.00%
-0.02%
-9.06%
$ 614.24K
$ 180.54
28
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.196298
0.00%
--
-9.12%
$ 550.70K
$ 373.03
29
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00010726
+0.46%
-0.43%
-27.15%
$ 493.42K
$ 582.52K
30
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01815
-0.27%
+2.02%
+3.82%
$ 354.35K
$ 3.19M
31
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005643
-0.18%
+0.14%
-5.75%
$ 311.43K
$ 100.79M
32
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00256222
0.00%
+0.01%
-4.49%
$ 307.46K
$ 261.80
33
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00012139
0.00%
--
-0.91%
$ 234.23K
$ 4.87
34
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114554
0.00%
0.00%
-0.17%
$ 219.72K
$ 1.13
35
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.32E-6
+0.93%
-1.20%
-34.74%
$ 136.43K
--
36
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00122633
+0.04%
+0.07%
+14.30%
$ 118.15K
$ 162.01
37
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022204
0.00%
-0.02%
+1.00%
$ 108.69K
$ 72.84
38
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001906
+0.05%
-1.40%
-3.88%
$ 106.57K
$ 45.35M
39
REVV
REVV
REVV
$ 7.664E-5
0.00%
+1.00%
-3.01%
$ 85.10K
--
40
Bag
Bag
BAG
$ 1.266E-5
0.00%
+0.20%
-3.28%
$ 74.47K
--
41
Lucha
Lucha
LUCHA
$ 0.00598021
0.00%
--
-25.45%
$ 74.18K
$ 2.39K
42
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
43
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.11E-6
0.00%
+2.30%
-23.40%
$ 58.70K
--
44
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 47.41K
$ 5.16
45
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
$ 0.00011409
0.00%
-0.00%
-16.07%
$ 41.30K
$ 1.62K
46
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
47
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.329E-5
-0.03%
+1.20%
-2.35%
$ 25.35K
--
48
Perion
Perion
PERC
$ 0.00044844
0.00%
--
0.00%
$ 18.17K
$ 1.24
49
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 18.16K
--
50
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00013246
0.00%
-0.03%
-12.54%
$ 16.00K
$ 35.58

سوالات متداول

توکن‌ های توکن حاکمیت بازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های توکن حاکمیت بازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 52 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $419.70M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن توکن حاکمیت بازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته توکن حاکمیت بازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GODS با ثبت تغییر قیمتی 8.90% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن توکن حاکمیت بازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 52 توکن از دسته توکن حاکمیت بازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص توکن حاکمیت بازی می‌توان به AXS, APE, ILV اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته توکن حاکمیت بازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های توکن حاکمیت بازی در حال حاضر حدود $419.70M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش توکن حاکمیت بازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.