قیمت امروز KANGO

قیمت لحظه‌ ای KANGO (KANGO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KANGO به USD برابر با $ 0 برای هر KANGO می‌ باشد.

توکن KANGO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 57,349 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 287.00B KANGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KANGO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KANGO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -46.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار KANGO (KANGO)

ارزش بازار $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.35K$ 57.35K $ 57.35K سرمایه در گردش 287.00B 287.00B 287.00B عرضه کل 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی KANGO برابر است با $ 57.35K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KANGO برابر است با 287.00B، و عرضه کل آن 287000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.35K است.