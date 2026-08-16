قیمت امروز JUNO

قیمت لحظه‌ ای JUNO (JUNO) در حال حاضر برابر با $ 0.02058805 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JUNO به USD برابر با $ 0.02058805 برای هر JUNO می‌ باشد.

توکن JUNO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,635,497 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 79.51M JUNO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JUNO در بازه‌ ای بین $ 0.020364 (حداقل) و $ 0.02151485 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 45.74 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JUNO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.84% و در هفت روز اخیر به میزان -1.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.51K رسیده است.

اطلاعات بازار JUNO (JUNO)

ارزش بازار $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M حجم (24 ساعته) $ 2.51K$ 2.51K $ 2.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M سرمایه در گردش 79.51M 79.51M 79.51M عرضه کل 105,634,214.31628 105,634,214.31628 105,634,214.31628

ارزش بازار فعلی JUNO برابر است با $ 1.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.51K. عرضه در گردش JUNO برابر است با 79.51M، و عرضه کل آن 105634214.31628 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.17M است.