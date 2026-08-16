قیمت امروز JuliaOS

قیمت لحظه‌ ای JuliaOS (JOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOS به USD برابر با $ 0 برای هر JOS می‌ باشد.

توکن JuliaOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 41,978 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.36M JOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.021793 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار JuliaOS (JOS)

ارزش بازار $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K سرمایه در گردش 999.36M 999.36M 999.36M عرضه کل 999,361,964.815254 999,361,964.815254 999,361,964.815254

ارزش بازار فعلی JuliaOS برابر است با $ 41.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش JOS برابر است با 999.36M، و عرضه کل آن 999361964.815254 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.98K است.