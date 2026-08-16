قیمت امروز JOCX

قیمت لحظه‌ ای JOCX (JOCX) در حال حاضر برابر با $ 0.02096573 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOCX به USD برابر با $ 0.02096573 برای هر JOCX می‌ باشد.

توکن JOCX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 101,103 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.82M JOCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOCX در بازه‌ ای بین $ 0.02096459 (حداقل) و $ 0.02249496 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.127331 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01524857 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOCX طی یک ساعت گذشته به میزان -2.89% و در هفت روز اخیر به میزان -48.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 335.58 رسیده است.

اطلاعات بازار JOCX (JOCX)

ارزش بازار $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K حجم (24 ساعته) $ 335.58$ 335.58 $ 335.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K سرمایه در گردش 4.82M 4.82M 4.82M عرضه کل 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155

ارزش بازار فعلی JOCX برابر است با $ 101.10K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 335.58. عرضه در گردش JOCX برابر است با 4.82M، و عرضه کل آن 4822438.697671155 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 101.10K است.