قیمت امروز IRVUS TOKEN

قیمت لحظه‌ ای IRVUS TOKEN (IRVUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IRVUS به USD برابر با $ 0 برای هر IRVUS می‌ باشد.

توکن IRVUS TOKEN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,592 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 928.83M IRVUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IRVUS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IRVUS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.09% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار IRVUS TOKEN (IRVUS)

ارزش بازار $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 21.59K$ 21.59K $ 21.59K سرمایه در گردش 928.83M 928.83M 928.83M عرضه کل 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263 928,829,647.2532263

ارزش بازار فعلی IRVUS TOKEN برابر است با $ 21.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش IRVUS برابر است با 928.83M، و عرضه کل آن 928829647.2532263 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 21.59K است.