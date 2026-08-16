قیمت امروز INTERCELLAR

قیمت لحظه‌ ای INTERCELLAR (CLR) در حال حاضر برابر با $ 0.00172839 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CLR به USD برابر با $ 0.00172839 برای هر CLR می‌ باشد.

توکن INTERCELLAR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 793,289 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 459.41M CLR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CLR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02278174 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00165342 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CLR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.10 رسیده است.

اطلاعات بازار INTERCELLAR (CLR)

ارزش بازار $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K حجم (24 ساعته) $ 6.10$ 6.10 $ 6.10 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K سرمایه در گردش 459.41M 459.41M 459.41M عرضه کل 459,407,050.9093026 459,407,050.9093026 459,407,050.9093026

ارزش بازار فعلی INTERCELLAR برابر است با $ 793.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.10. عرضه در گردش CLR برابر است با 459.41M، و عرضه کل آن 459407050.9093026 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 793.29K است.