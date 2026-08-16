قیمت امروز HydraDAO

قیمت لحظه‌ ای HydraDAO (HYDRA) در حال حاضر برابر با $ 0.02467151 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HYDRA به USD برابر با $ 0.02467151 برای هر HYDRA می‌ باشد.

توکن HydraDAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 290,493 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.77M HYDRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HYDRA در بازه‌ ای بین $ 0.02463343 (حداقل) و $ 0.02538065 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.073215 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01350254 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HYDRA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -1.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 426.41 رسیده است.

اطلاعات بازار HydraDAO (HYDRA)

ارزش بازار $ 290.49K$ 290.49K $ 290.49K حجم (24 ساعته) $ 426.41$ 426.41 $ 426.41 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 459.55K$ 459.55K $ 459.55K سرمایه در گردش 11.77M 11.77M 11.77M عرضه کل 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962 18,626,878.7894962

ارزش بازار فعلی HydraDAO برابر است با $ 290.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 426.41. عرضه در گردش HYDRA برابر است با 11.77M، و عرضه کل آن 18626878.7894962 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 459.55K است.