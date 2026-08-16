قیمت امروز HoldFlow

قیمت لحظه‌ ای HoldFlow (HOLD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.73% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOLD به USD برابر با $ 0 برای هر HOLD می‌ باشد.

توکن HoldFlow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 199,286 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B HOLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOLD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOLD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -28.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 243.79 رسیده است.

اطلاعات بازار HoldFlow (HOLD)

ارزش بازار $ 199.29K$ 199.29K $ 199.29K حجم (24 ساعته) $ 243.79$ 243.79 $ 243.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 199.29K$ 199.29K $ 199.29K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HoldFlow برابر است با $ 199.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 243.79. عرضه در گردش HOLD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 199.29K است.