قیمت امروز Hivemapper

قیمت لحظه‌ ای Hivemapper (HONEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HONEY به USD برابر با $ 0 برای هر HONEY می‌ باشد.

توکن Hivemapper در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,314,464 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.11B HONEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HONEY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.376287 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HONEY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -10.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 45.78K رسیده است.

اطلاعات بازار Hivemapper (HONEY)

ارزش بازار $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M حجم (24 ساعته) $ 45.78K$ 45.78K $ 45.78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M سرمایه در گردش 6.11B 6.11B 6.11B عرضه کل 6,574,602,973.32048 6,574,602,973.32048 6,574,602,973.32048

ارزش بازار فعلی Hivemapper برابر است با $ 3.31M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 45.78K. عرضه در گردش HONEY برابر است با 6.11B، و عرضه کل آن 6574602973.32048 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.57M است.